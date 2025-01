Sfilata in costume e rogo sul Molgora

Tutto esaurito per Sant’Antonio a Vimercate. Tantissime le iniziative, dalle visite guidate, al teatro, al pomeriggio dedicato alla canzoni dialettali, che hanno registrato il tutto esaurito nel primo fine settimana di appuntamenti firmati Pro loco e Comune. Adesso arriva il pezzo forte, è cominciato il conto alla rovescia per il falò sulle rive del Molgora, in programma venerdì. L’appuntamento richiama in città la folla delle grandi occasioni sotto la cornice magica del Ponte di San Rocco. La serata comincerà alle 20.30 con la sfilata in costume per le vie del centro organizzata dal Circolo culturale orenese: dame e cavalieri medievali accompagneranno il pubblico in un salto indietro nella storia. Partenza da Villa Sottocasa, arrivo al ponte, dove il sindaco Francesco Cereda accenderà il rogo. Bar.Cal.