Sfilata di trattori e pigiatura d’uva. Riecco le radici

Il teatro dialettale e la sfilata dei trattori, le mostre di pittura e la pigiatura dell’uva, le bancarelle dei produttori locali, i giochi e le attività degli artigiani.

La Brianza ritrova per un weekend le sue radici contadine.

Lo farà questo fine settimana a Tregasio con la “Festa del Ringraziamento“ organizzata dalla parrocchia della frazione di Triuggio.

Le iniziative cominceranno sabato alle 17 con l’inaugurazione della mostra di dipinti del pittore Giancarlo Lissoni dal titolo “Cult, cude’, cuda“, esposta nell’oratorio neoclassico della Rotonda.

Alle 21 sul palco del cineteatro dell’oratorio la Compagnia del Gelsomino porterà in scena la commedia dialettale “Se ghe fudessi minga mi“.

Domenica alle 9.30 sfilata dei trattori con il corteo dei bambini della scuola materna guidati dalle mascotte della fattoria, con partenza dalle elementari di via don Colli. Alle 11 apertura del banco vendita alimentari con assaggi di prodotti locali e dalle 14.30 in oratorio giochi per i più piccoli, gonfiabili, caldarroste, frittelle e vin brulè, salumi e dolciumi. Alle 15 dimostrazione della pigiatura dell’uva e messa in vendita del vino novello. Per tutta la giornata ci saranno poi stand di artigiani locali, con la possibilità di vedere da vicino i procedimenti di preparazione dei loro prodotti. L’ingresso è libero.

