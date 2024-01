Seveso, pullman gratuito per mercato e cimitero

Arriva una novità, dal 10 gennaio dall’Altopiano fino a Baruccana è previsto un pullman per il mercoledì mattina. Il servizio sarà completamente gratuito nel giorno del mercato rionale, da Seveso Altopiano a Seveso Baruccana e ritorno. Consentirà ai cittadini che risiedono in collina di raggiungere alcuni punti di interesse della città, quali il cimitero e soprattutto il mercato di Baruccana di via Salvo d’Acquisto. Il servizio non comporterà costi né al Comune né ai cittadini che ne usufruiranno, in quanto fa parte dell’appalto di trasporto scolastico come miglioria nell’offerta formulata dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa - Autoservizi Cattaneo, Stoffa e Discacciati. La partenza è fissata alle 09.30 in via Groane all’altezza della chiesa dell’altopiano. Raggiungerà piazza Italia mezz’ora più tardi dopo le seguenti fermate: via Verona fermata scuolabus (9.33), piazza Ferrari Chiesa Seveso Centro (9.40), via Adua 41 fermata scuolabus (9.45), viale Redipuglia Cimitero (9.48), corso Isonzo Chiesa Fratel Ettore (9.51). Per il viaggio di ritorno il pullman partirà da piazza Italia un’ora e mezza dopo il suo arrivo, alle 11.30, così da permettere a tutti un giro per le bancarelle del mercato ed effettuerà il percorso inverso: corso Isonzo fronte Chiesa Fratel Ettore (11.38), viale Redipuglia Cimitero (11.41), via Adua 41 fermata scuolabus (11.44), piazza Ferrari Chiesa Seveso Centro (11.50), via Verona fermata scuolabus (11.55), via Groane all’altezza della Chiesa dell’altopiano (12).

L’assessora Weruska Iannotta spiega: "Un servizio pensato innanzitutto per colmare nelle zone di periferia la chiusura di due supermercati. Il progetto è nato per tutti coloro che non sono automuniti e che potranno raggiungere luoghi strategico-commerciali sul territorio. Mi auguro che il servizio venga utilizzato con continuità e che abbia un buon riscontro".

Sonia Ronconi