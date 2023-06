Seveso, bimba di 3 anni vaga da sola per la strada in piena notte. La zia si addormenta mentre la è mamma fuori con gli amici

Seveso (Monza), 17 giugno 2023 – Hanno sgranato gli occhi, i carabinieri della compagnia di Seregno, la scorsa notte intorno alle 4. Quando a bordo della strada, a vagare nell'oscurità, hanno visto non un “tossico”, uno spacciatore o una persona ubriaca, bensì una bambina di appena tre anni. Scalza e con solo una canottiera addosso. Scappata di casa, mentre la madre era a far serata a Milano e la zia, che avrebbe dovuto custodirla, dormiva. È successo a Seveso. In piena notte la centrale operativa dei carabinieri di Seregno riceve una segnalazione da parte di una residente della località Altopiano di Seveso : “Correte, ho visto una bambina molto piccola in giro per le str ade, sembra essere da sola...”, la sintesi dell'appello della testimone. In zona si fiondano i carabinieri della stazione di Seveso, che iniziano a perlustrare via Prealpi e poco dopo notano proprio quella bambina, svestita, che cammina senza meta vicino alla strada. Immediatamente la raggiungono, la tranquillizzano e la coprono. Quindi le chiedono dei genitori, di casa sua. Inizialmente spaesata e spaventata, la piccola riesce poi a mettere a fuoco la situazione e indirizza i militari verso la propria abitazione, poco distante. Suonato al campanello, esce la zia che, incredula, non si capacita di come la nipote possa essere uscita di casa da sola. Probabilmente, aprendo la porta, che non era stata chiusa a chiave. Quindi, arriva anche la madre, che era andata a Milano per una cena con amici.