Rescalda, trovato alla stazione di Saronno il bambino scomparso: stava prendendo un treno per Novara

Rescaldina (Milano), 16 giugno 2023 – Un lieto finale per la vicenda del ragazzino di 11 anni scomparso nella frazione di Rescalda nel tardo pomeriggio di ieri. I familiari nella tarda serata di venerdì avevano dato l'allarme non vedendolo rientrare. Venerdì sono proseguite per tutta la mattina a Rescaldina le sue ricerche. Dopo una notte di lavoro per i vigili del fuoco, il bambino di origine africana è stato ritrovato nella tarda mattinata a Saronno.

A darne comunicazione il comune di Rescaldina che ringrazia questura, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, polizia locale e a tutti i cittadini che si sono mobilitati e hanno supportato le ricerche nelle ultime ore.

Secondo indiscrezioni il piccolo, che non parla bene italiano, era in stazione a Saronno pronto a prendere un treno per Novara. Per cercarlo è stata attivata l’unità del comando locale, il Nucleo Tas (topografia associata al soccorso) e il Nucleo droni con loro anche le unità cinofile e il nucleo Saf di Milano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Milano.