Sette studenti intossicati. Sospetti sul tè della scuola

Sette studenti e un docente dell’istituto professionale Ciofs di Cesano Maderno sono finiti in ospedale nel primo pomeriggio di ieri dopo avere bevuto del tè durante la festa di fine anno scolastico. L’episodio, su cui stanno indagando i carabinieri, si è verificato poco dopo mezzogiorno all’interno della scuola professionale di via De Gasperi dove, dopo la chiamata al 112, sono state inviate 3 ambulanze un’auto medica, allertate per una sospetta intossicazione alimentare. Secondo quanto è stato finora ricostruito, pare che durante la festa alcuni studenti hanno avvertito a breve distanza l’uno dall’altro, forti dolori di stomaco. Tutti avevano bevuto da una bottiglia confezionata contenente una bevanda al gusto di tè. Secondo le informazioni raccolte dalla scuola, la bevanda fa parte delle forniture normalmente presenti in istituto, dove per l’attività didattica dedicata anche alle attività di ristorazione, è presente una sala bar. Gli allievi che si sono sentiti male, 6 ragazzi e una ragazza, hanno tra i 15 e i 18 anni. Uno dei docenti che era presente nella sala dove era in corso la festa, dopo avere bevuto un bicchiere dalla stessa bottiglia, ha a sua volta avvertito un malore, sebbene in forma più lieve, al punto da non richiedere il trasferimento in ospedale. I ragazzi, invece, sono stati trasportati al San Gerardo di Monza, all’ospedale di Garbagnate Milanese e al Pio XI di Desio. Sono state subito avvertite le famiglie dei ragazzi minorenni e alcuni docenti e personale della scuola li hanno seguiti in ospedale. Col passare delle ore la situazione si è stabilizzata e tutti i ragazzi sono stati dimessi.

"Ho avuto segnalazione del grave episodio e mi sono messo subito in contatto con la direzione della scuola per avere aggiornamenti – ha spiegato il sindaco, Gianpiero Bocca –. Mi hanno rassicurato sulle condizioni dei ragazzi e del docente, ma ora diventa importantissimo capire cosa è successo e per questo attendiamo le analisi che verranno effettuate dai carabinieri. Il Ciofs di Cesano Maderno è una bellissima realtà scolastica per la formazione professionale dei ragazzi, molto apprezzata. Proprio qualche mese fa ho partecipato all’inaugurazione dei nuovi laboratori messi a disposizione degli allievi e dei docenti a partire da questo anno scolastico".