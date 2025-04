Sesto San Giovanni, getta liquido infiammabile sulla compagna e le dà fuoco: 37enne finisce in carcere

Monza, 30 aprile 2025 – Un marocchino di 37 anni è stato sottoposto a fermo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito e dato fuoco alla fidanzata a Sesto San Giovanni. L'uomo era stato subito bloccato dai carabinieri. Dalle indagini nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ubriaco, durante l'ennesima discussione con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile per poi darle fuoco con un accendino e fuggire.

La vittima dopo essere stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. Per l'uomo, come richiesto dalla Procura di Monza, è stata applicata dal giudice la custodia cautelare in carcere.

Il precedente

Lo scorso 5 aprile, a Milano, un connazionale dell’uomo, di 25 anni, era stato arrestato dalla Polizia locale per aver picchiato la compagna di origini sudamericane, oltre che per le accuse di averla sottoposta a maltrattamenti a ripetizione e violenze. La donna era riuscita a chiedere aiuto mettendosi a gridare dall’auto dentro la quale era stata letteralmente “sequestrata” dal maghrebino. Una pattuglia di passaggio in quel momento aveva notato le grida d'aiuto rivolte dalla donna ed era subito intervenuta. Sui polsi e sulle braccia aveva ben visibili i segni della presa violenta dell'uomo che in auto la stava schiaffeggiando.