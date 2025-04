Serie D: Ospitaletto e Folgore Caratese dominano, lotta aperta per la promozione

Turno interlocutorio in serie D nel senso che vincono cinque delle prime sei (pareggio solo per la Varesina) in classifica e tutto resta com’era con l’Ospitaletto che la spunta nel finale a Lodi contro il Fanfulla spegnendo (in parte), come dirà mister Carobbio, gli entusiasmi allo Sportitalia Village dopo l’ennesima prestazione da “caterpillar” della Folgore Caratese che abbatte 4-1 il Crema, ma resta a -3 dalla vetta occupata dai bresciani. Vincono anche Pro Palazzolo e CasateseMerate, anche se la sensazione è che i ritmi tenuti dalle due davanti restringano a loro la lotta per la promozione in serie C. Ora arriva un doppio turno ravvicinato: nel weekend la capolista Ospitaletto ospiterà la Pro Sesto, trasferta da prendere con le molle per la Folgore attesa dal Club Milano. Poi si gioca il Giovedì Santo con la Folgore che ospiterà a Verano il Ciliverghe mentre la capolista sarà ancora in casa proprio contro il Club Milano. "Contro il Crema abbiamo interpretato la partita nel modo giusto. Qualche errore tecnico nel primo tempo ci ha impedito di essere lucidi in alcune circostanze, ma nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria", dice il mister che racconta un retroscena."Nello spogliatoio ho visto qualche faccia triste per la vittoria in extremis dell’Ospitaletto, questo significa che ci crediamo e ci crederemo fino alla fine".Ro.San.