Seregno, discoteca mascherata da ristorante: in 500 ballano (e bevono) in 100 metri quadri

Seregno (Monza) – Un ristorante di Seregno trasformato in discoteca abusiva con quasi 500 ragazzi ammassati in una sala di poco più di 100 metri quadrati. È quanto hanno scoperto sabato sera i Carabinieri insieme alla Polizia locale in un controllo a cui hanno partecipato anche Vigili del fuoco e personale della Sia.

L’operazione è scattata “infiltrando” due giovani carabinieri in borghese nel locale per verificare la situazione. Quando i militari sono intervenuti hanno trovato all'ingresso un gazebo con due buttafuori e una cinquantina di ragazzi in fila sotto la pioggia in attesa di pagare i 12 euro per l’accesso.

All’interno hanno poi identificato 482 giovani, tra loro anche alcuni minorenni a cui era stato servito dell'alcol. Al termine dell'accertamento tutti gli organi operanti hanno riscontrato numerose violazioni amministrative che nei prossimi giorni porteranno a elevare sanzioni complessive per migliaia di euro.

Fuori dal locale è stato poi denunciato per guida in stato d'ebbrezza un 21enne comasco che, al momento del controllo, ha provato ad allontanarsi e, salito in macchina, è uscito dal parcheggio in maniera alquanto incerta rischiando di investire tre carabinieri in abiti civili che erano lì accanto. Sottoposto all'etilometro è stato trovato con un tasso di alcol di circa 2 g/L (il limite è 0,5) e quindi indagato a piede libero con contestuale ritiro della patente di guida.