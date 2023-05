Incidente in scooter a Seregno, ragazza di 17 anni in fin di vita. Alla guida un ragazzo senza patentino

Seregno (Monza e Brianza), 27 maggio 2023 – Una ragazza di 17 anni è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente avvenuto nella notte a Seregno in via Alberto da Giussano.

Dinamica

Mancavano pochi minuti alle 2 quando uno scooter, guidato da un ragazzo di 16 anni residente a Desio, è caduto rovinosamente a terra. Per lui, fortunatamente, nessuna conseguenza. Sono invece apparse gravissime fin da subito le condizioni della ragazza di 17 anni, residente a Cantù, che trasportava. I due si erano recati a Verano Brianza per mangiare insieme un panino e stavano facendo ritorno a Seregno per raggiungere il gruppo di amici.

L’intervento

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione dei Carate Brianza per ricostruire la dinamica. Con loro anche il personale medico del 118 e i volontari della Croce Bianca di Besana in Brianza.

La ragazza, dopo vari tentativi di rianimazione sul posto, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Alla guida senza patentino

Le sue condizioni sono molto critiche. Da accertamenti si è poi scoperto che il sedicenne, che aveva chiesto lo scooter a uno degli amici del gruppo, era sprovvisto del patentino. Negativo l’esito dell’alcoltest. Tutti gli atti sono stati trasmessi per competenza alla Procura per i minorenni.