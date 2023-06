Seregno, il bruco processionaria fa chiudere il parco 2 Giugno alla Porada

Seregno (Monza Brianza), 16 giugno 2022 – Il sindaco Alberto Rossi ha deciso di chiudere al pubblico il parco “2 Giugno” alla Porada: è il maggior polmone verde della città, circa 50 ettari di superficie, luogo privilegiato per chi ama trascorrere momenti di relax nella natura o praticare l’attività sportiva. A determinare questa drastica decisione è la presenza della processionaria, pericoloso bruco per la flora locale, su un’area piuttosto estesa del parco. “Dopo avere ricevuto la segnalazione – spiega Rossi – abbiamo fatto direttamente un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici. Sono diverse le piante infestate dalla processionaria, bruco può purtroppo risultare nocivo per gli animali, per i bambini e per adulti soggetti ad asma o ad altre patologie simili. Questo ci costringe inevitabilmente a chiudere tutta l’area per qualche giorno”. Il primo cittadino ha dunque firmato l’ordinanza. Con il provvedimento si dispone la chiusura immediata del parco “2 Giugno”.

Allo stesso tempo si stabilisce il divieto di utilizzo delle piste ciclabili, sempre molto utilizzate anche dai numerosi amanti dello jogging, che arrivano anche dai territori limitrofi. Infine si vieta, naturalmente, anche la sosta a qualsiasi titolo nelle aree del parco. “I tecnici mi hanno spiegato che l’intervento di disinfestazione dura circa quarantott’ore – racconta il sindaco -, poi ne serviranno altrettante per la sedimentazione delle sostanze impiegate. Si tratta di agenti neutri e non nocivi. Il parco, salvo imprevisti, riaprirà dunque verso mercoledì. Purtroppo in questi giorni il parco doveva ospitare anche diversi eventi della Seregno Sport Week, vedremo di spostarli altrove per tutelare la salute dei cittadini”.