Seregno, la piccola Broadway. Il premio Garinei e Giovannini: "Qui è nato il musical all’italiana"

Garinei e Giovannini, registi e padri della commedia musicale, prima di affrontare i grandi teatri milanesi e romani arrivavano in Brianza, al teatro San Rocco di Seregno per collaudare i loro musical. Un legame che la città non ha mai allentato. E che si rinforza con il Riconoscimento biennale nazionale Garinei e Giovannini, organizzato dalla Compagnia teatrale San Giovanni Bosco 1982 di Seregno. Appuntamento per la consegna del premio sabato 18 maggio proprio sul palco del San Rocco. È lì che si sono svolte le avanprime di “Aggiungi un posto a tavola“, di cui ricorre il cinquantesimo del debutto, “Rugantino“, “Buona notte Bettina“ e molte altre con Johnny Dorelli, Gino Bramieri, Gianfranco Iannuzzo. Per questo, Giorgio Trabattoni (nella foto), regista della Compagnia SGB, nel 2006 ha voluto istituire il premio dedicato ai grandi della commedia musicale italiana e alle compagnie amatoriali. A cominciare dalla compagnia nata 42 anni fa nel teatro dell’oratorio San Giovanni Bosco.

"La passione per il musical – racconta il regista – mi è nata da ragazzino dopo aver visto “Buona notte Bettina“. Ho voluto sapere tutto di Garinei e Giovannini, vedere tutti i loro musical, studiare le parti e conoscere Pietro Garinei. La famiglia ha lasciato a noi parte dell’eredità di documenti, video, foto dei musical, oggetti di scena, abiti del Teatro Sistina". Parte di questo materiale, la settimana che precede la cerimonia di consegna del premio sarà esposta nei negozi della città, che per un giorno diventa culla del musical all’italiana. L’atmosfera ha catturato anche Stefanella Giovannini, figlia di Sandro: "Milano e Roma – racconta – erano le due città delle prime nazionali, ma nel 2006, alla morte di Pietro, nei negozi di Seregno sono comparse le icone del lavoro dei miei “due papà“. Fu come una festa che contagiava tutta la città. Ammiro gli amici della Compagnia San Giovanni Bosco che con passione portano avanti questo riconoscimento". Anche quest’anno, dall’11 al 18 maggio, i negozi di Seregno esporranno i ricordi delle commedie musicali più famose. Quest’anno il Riconoscimento verrà conferito a Marco Simeoli, attore e regista dell’edizione 2024 di “Aggiungi un posto a tavola“, “Voce di lassù“ a Enzo Garinei, la menzione speciale ad “Aggiungi un posto a tavola“ Edizione ’50 di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni con gli attori Sofia Panizzi e Francesco Zaccaro; per la sezione compagnie amatoriali, “Gli amici dell’arte“ di Lucera (Fg) e “Gli amici Jacky“ di Genova, mentre menzione speciale alla scuola Aslam di Lentate sul Seveso che ha realizzato il packaging del premio.