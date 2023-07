Seregno, Impressionante episodio in pieno giorno in zona sicura

"L’episodio che è accaduto ieri è indubbiamente preoccupante, impressionante soprattutto perché è avvenuto in pieno giorno e in una zona molto tranquilla e sicura della città". Il sindaco di Seregno Alberto Rossi si è subito informato di quanto avvenuto in via Wagner. Ma "da un esame ancora sommario dei fatti, la situazione in sé poteva accadere - in maniera del tutto casuale - in qualunque parte del nostro territorio, come nei Comuni vicini. Quello che, tuttavia, suscita la maggiore attenzione dei carabinieri (che so essere già al lavoro su questo) è la dinamica retrostante all’episodio su cui è importante venga fatta chiarezza. Direi che Santa Valeria è davvero una zona sicura poiché è vicina alla caserma di piazza Prealpi, quindi vi è un costante controllo dei carabinieri e anche gli agenti della polizia locale transitano quotidianamente. Una parte di Seregno con un polmone verde attrezzato per i bambini e gli adulti".

Son.Ron.