Seregno, bimbo autistico sfugge alla mamma: ritrovato dagli amichetti

Seregno (Monza Brianza) – È scappato al controllo della mamma ed è fuggito a piedi tornando nello stesso negozio dove era stato pochi minuti prima, nel centro storico.

Un pomeriggio di ansia e ricerche a Seregno, poi il lieto fine. Protagonista, un bambino autistico di 7 anni che aveva pedinato per circa 300 metri la cliente di un negozio di corso del Popolo. La commerciante ha così deciso di chiamare i vigili. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il bimbo, ma subito hanno capito che non sarebbero riusciti a ottenere informazioni utili a rintracciare i genitori. Il piccolo, di origini straniere, non conosce l’italiano e l’autismo lo porta ad alzare un muro davanti agli sconosciuti.

Il comandante Giovanni Dongiovanni, a quel punto, ha inviato gli agenti in tutti i quartieri con tablet e smartphone in mano per mostrare la foto ai passanti. Finalmente, nel quartiere di Sant’Ambrogio, il responso: altri bambini piccoli lo hanno riconosciuto e hanno messo gli agenti in contatto con la famiglia. Secondo la ricostruzione, il piccolo era stato con la mamma in una cartoleria del centro. Tornato a casa, ha schiacciato tutti i tasti dell’ascensore, bloccandolo. Quando le porte si sono riaperte, è scappato fuori di corsa.

La mamma, bloccata dal trolley, non ha fatto in tempo a seguirlo e l’ascensore è salito al quarto piano. La corsa della donna sulle scale non è stata sufficiente: arrivata al piano terra il figlio era sparito. Si è scoperto che, spaesato, aveva rifatto lo stesso percorso di pochi minuti prima verso la cartoleria.