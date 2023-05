Prodotti tarocchi, maxi sequestro da un milione di euro

Monza – Oltre 670mila prodotti contraffatti che avrebbero fruttato quasi un milione di euro. Li hanno sequestrati i Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza che, in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, hanno eseguito controlli in due maxi empori di Nova Milanese e Seregno e in un negozio di Bovisio Masciago, dove hanno scoperto oltre 432mila prodotti (per la casa, per la cura della persona e degli animali, oltre articoli di cancelleria e decorativi) non conformi alla normativa a tutela del consumatore, oltre 116mila giocattoli privi delle avvertenze e delle indicazioni sui requisiti essenziali di sicurezza prescritti e circa 25mila articoli (tra materiale elettrico, utensili da cucina e ulteriori giocattoli) risultati privi della marchiatura CE oppure con apposizione contraffatta della medesima certificazione, o ancora che reclamizzavano falsamente l’origine italiana con la bandiera tricolore nonostante fossero realizzati in Asia.

I militari del Gruppo di Monza hanno anche individuato in un distributore di Arcore e un grossista di Agrate Brianza oltre 104mila confezioni di adesivi lucidi destinati all’infanzia senza certificazione CE e circa 650 capi di vestiario con personaggi come Lupin III, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, Joker, Venom, coperti da copyright e illecitamente riprodotti con falsa indicazione di origine made in Italy. Due imprenditori sono stati denunciati alla Procura di Monza per contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, commercio di prodotti pericolosi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.