Sentieri e piste: l’ottava proposta del Polo Civico

Pedemontana continua a tenere banco anche in Consiglio comunale soprattutto sul fronte dell’opposizione con il Polo Civico. Al centro del dibattito i sentieri della Vigna e del Vecchio Mulino in direzione Bosco delle Querce, e con via Pescarenico e via del Ry verso il Parco. Interventi in sostanza che possano migliorare la rete dei percorsi ciclopedonali e la fluidificazione del traffico veicolare. L’ottava proposta del Polo Civico è infatti quella di un percorso ciclopedonale lungo via Manzoni, che consenta anche il collegamento con i sentieri campestri della Vigna e del Vecchio Mulino.

Le opere già annunciate e collegate alla realizzazione della tratta autostradale B2 di Pedemontana risultano essere al momento due sottopassaggi per il traffico veicolare (uno in via Seveso-via Cadorna e l’altro in via Trieste-via Val Seriana), l’allargamento di via Fornaci; la tangenziale Est di Meda che collegherà via Vignazzola allo svincolo. Quindi: una nuova uscita dallo svincolo per il traffico proveniente da Milano e diretto verso Lentate evitando l’attraversamento del centro di Meda o di Meda Sud; il potenziamento di via Canturina per collegare la rotatoria di via Manzoni con il sottopassaggio veicolare di Camnago. A queste opere vanno però aggiunte quelle di compensazione ambientale: la pista ciclo-pedonale di collegamento del Bosco delle Querce con il Parco della Brughiera e la sistemazione a parco dell’area delle cave. Lavori che verranno realizzati grazie a un accordo che aggiunge ulteriori 11,3 milioni destinati al Comune.

Son.Ron.