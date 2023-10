Sei cose impossibili, si balla indie-pop. Al Bloom trionfa il rock alternativo

Una miscela perfetta di indie-pop e alternative rock, in una serata fatta di sonorità punk e rock. Ma anche un viaggio tra le frontiere della musica, fra brani dei Balcani, ritmi mediterranei e di Capoverde, incursioni in Sudamerica e nella tradizione klezmer. E ancora, due appuntamenti in cui ballare e cantare le hit indipendenti. Sono i concerti e gli eventi che accompagneranno la settimana dei due maggiori live club della Brianza.

Al Bloom di Mezzago gli amplificatori si accenderanno sabato alle 21 per il lancio del nuovo lavoro dei Six Impossible Things, con la loro miscela di alternative rock, indie-pop e influenze emo. Ad arricchire il concerto ci saranno pure il mix di punk e math rock degli Stegosauro, il punk rock dei vicentini Regarde e il muro di suono dei Brina. Ingresso 8 euro.

Domenica doppio appuntamento fuori e dentro le mura del centro multiculturale mezzaghese con il festival “Terrestra” curato dal Bloom, pensato per riflettere sulle tematiche ambientali. A Ronco Briantino, alle 16.30 in piazza Priell, concerto dei Dona Flor, in bilico tra sonorità sudamericane e capoverdiane, musica mediterranea e gitana, incursioni klezmer, contaminazioni jazz e pezzi tradizionali balcanici, nel nome della mescolanza. Ingresso libero.

Alle 18 tra le mura di via Curiel a Mezzago inaugurazione della mostra e performance armonica firmata da Giorgio Riganti e Marco Travali: un’esposizione fotografica che cerca di rendere tangibili i suoni, tradurli in immagini, con scatti che ritraggono strumenti musicali in contesti inusuali, spogliati della loro natura di oggetti e trasformati in suoni armonici.

Al Tambourine di Seregno, invece, il sipario si alzerà venerdì alle 21.30 con la serata “All you can Pride”, fra karaoke, dj-set e uno spettacolo di drag queen, per divertirsi nel nome dei diritti e sostenere le iniziative del Brianza Pride e di Brianza Oltre l’Arcobaleno. Ingresso 3 euro con tessera Arci.

Sabato alla stessa ora “Canta indie canta male”, con una band che suonerà dal vivo i pezzi più noti della scena indie e con microfono aperto in stile karaoke. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo