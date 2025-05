Seguiva l’ex con il Gps. Arrestato un altro stalker

Nel giro di pochi giorni due stalker sono stati arrestati per avere installato un Gps sull’auto delle loro ex. Per conoscere ogni loro spostamento. I carabinieri della Stazione di Desio hanno arrestato un 47enne desiano in flagranza di reato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. È stata la stessa vittima a presentarsi in caserma subito dopo aver scoperto un dispositivo di localizzazione Gps installato abusivamente sulla sua auto. La donna ha anche raccontato preoccupata ai militari di essere bersaglio di pedinamenti e molestie da parte dell’ex compagno che non si era rassegnato alla fine della relazione. Episodi documentati anche fotograficamente. Lo stalkere è stato rintracciato nelle vicinanze della sua abitazione mentre rincasava in auto. Una perquisizione ha consentito ai carabinieri di scoprire due taniche in plastica vuote, impregnate di benzina, due caschi integrali e materiali compatibili con l’installazione del Gps. Ulteriori riscontri sono emersi anche dall’analisi dei telefoni cellulari in suo possesso, che hanno confermato la riconducibilità del dispositivo all’indagato. Il materiale rinvenuto, comprensivo del localizzatore e delle immagini archiviate, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno attivato tempestivamente il protocollo “Codice Rosso“, alla vittima sono state fornite tutte le indicazioni utili per l’accesso ai servizi di tutela e ai centri antiviolenza. Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. A seguito dell’udienza che si è svolta al Tribunale di Monza, l’arresto è stato convalidato e il Giudice ha applicato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Pochi giorni fa è accaduto un fatto analogo ad Arcore. Un 53enne era ovunque la sua ex andava. Una vera persecuzione. Con lo stesso “modus operandi“ dello stalker di Desio, nell’auto della ex infatti aveva installato un localizzatore Gps. E l’altro giorno la donna ha trovato l’uomo fuori da un negozio dove in quel momento aveva fatto tappa. Anche per il 53enne, di Caponago, è arrivato l’arresto da parte dei carabinieri.