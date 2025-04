Scuola nazionale di ciclismo: taglio del nastro

Festa dell’Albero al Bike Park: sabato 10 maggio una mattinata fra sport e natura durante la quale, oltre alla messa a dimora delle piante, sarà inaugurata anche la Scuola nazionale di ciclismo.

Appuntamento alle 9.30 con la festa promossa dal Gruppo sportivo giovani giussanesi con il sostegno del Comune di Giussano. L’iniziativa si aprirà al mattino quando gli studenti delle scuole del territorio potranno girare nell’area verde di proprietà comunale con la propria mtb.

Alle 11.30 la posa della targa della Scuola nazionale di ciclismo, il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Giovani Giussanesi, la prima nella storia della provincia. A seguire, la piantumazione dei primi alberi che andranno progressivamente ad esseremessi a dimora proprio nella nuova area di 2.000 metri quadrati che l’amministrazione comunale ha dato in gestione alla Giovani Giussanesi. In questo modo, verrà completata la progettualità di recupero dell’area verde che era fra gli obiettivi fondativi dell’affidamento della gestione dell’ex vivaio. Sulla nuova porzione di terreno concessa in comodato d’uso gratuito, il gruppo sportivo sta progressivamente allestendo un nuovo settore tecnico, in aggiunta ai percorsi già esistenti utile anche per l’organizzazione di eventi di livello provinciale, regionale o nazionale.

"L’intuizione del Bike Park continua a generare bene e valore per la città – sottolineano il Sindaco Marco Citterio, l’assessore allo Sport Sara Citterio e l’assessore al Patrimonio Giacomo Crippa – Il prossimo 6 maggio la città, grazie all’organizzazione del Gruppo sportivo giovani giussanesi, ospiterà la tappa regionale di “Bicimparo - Kinder Joy of Moving”, l’iniziativa promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con la Polizia di Stato e con il sostegno della Ferrero".