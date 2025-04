Screening gratuito per prevenire il diabete: il Lions Day in piazza

Per la prima volta il Lions Day a Besana. Tema della giornata, “La volontà di fare insieme”.

Domani in piazza Eugenio Corti si svolgerà il Lions Day organizzato dai Lions Clubs Brianza Cavalieri e Lombardia Cavalieri di San Maurizio in collaborazione con Comune di Besana, protezione civile, Fondazione Italiana del Rene Lombardia, Associazione IGNA e Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione Monza e Brianza. Promotore dell’iniziativa che prevede lo screening gratuito a tutti per la prevenzione di diabete e altre patologie, il professor Alessio Varisco, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché fondatore della sezione briantea dell’U.N.C.I. e del Lions Club Carate Brianza Cavalieri.

In questi mesi Varisco ha continuato a distribuire nelle scuole copie gratuite della Costituzione e l’ha anche fatta leggere ai propri alunni in cinese, filippino, arabo e romeno, oltre che inglese, spagnolo, francese e tedesco realizzando un audiolibro per le biblioteche dei ciechi. Tutto questo a pochi giorni dal raggiungimento di un grandissimo privilegio a Parigi.

Nella capitale francese infatti il generale Jean-Pierre Beaulieu, presidente dell’Associazione dei Cavalieri Pontifici – un ente creato in Francia per sostenere i poveri e che oggi conta oltre 400 insigniti delle Onorificenze della Sede Apostolica – ha accolto Varisco nell’antica Noble Association des Chevaliers Pontificaux, sorta nel 1890. "Per poter essere ascritti non basta essere stati nominati Cavalieri Pontifici dal Romano Pontefice, ma occorre anche essere presentati da due illustri Cavalieri di Ordini Equestri della Santa Sede, che siano Membri da tempo, e che divengono i Padrini durante la Cerimonia di ingresso del nuovo Membro. A conferire insegne e pergamena è stato direttamente Celestino Migliore, Nunzio Apostolico in Francia" spiega Varisco, che aggiunge: "Sono l’unico italiano residente eletto in questa associazione".

Dario Crippa