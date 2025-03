Scontro in Valassina fra moto e furgone. Un ferito e traffico in tilt

Incidente in Valassina in direzione Milano nella prima mattinata di ieri tra un furgone e un centauro. Attimi di paura per lo scontro, il motociclista è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Per oltre un’ora code e rallentamenti, anche sulla rete urbana. L’impatto è avvenuto all’altezza di Seregno, fra le uscite di San Salvatore e Seregno sud poco prima del confine con Lissone. Alle 7.15 lo scontro tra un furgone di piccole dimensioni e una moto. In sella alla moto c’era un giovane di 28 anni che è rimasto ferito. Sono stati tempestivamente allertati i soccorsi con il 118. Sul posto ambulanze e polstrada, il ricovero all’ospedale di Carate Brianza.

Son.Ron.