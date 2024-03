Scontro auto-moto a Biassono, 23enne in arresto cardiaco. Ferita anche automobilista 36enne

Biassono (Monza), 13 marzo 2024 – Un giovane di 23 anni è ricoverato in condizioni disperate dopo lo schianto con una vettura, avvenuto oggi, intorno alle 14,30, in via del Parco a Biassono. Il 23enne stava viaggiando in sella alla sua moto quando è avvenuto l’incidente.

Il motociclista è stato rinvenuto dai soccorritori del 118 in arresto cardiocircolatorio. È stato quindi trasferito d’urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza con manovre di rianimazione in corso all'ospedale. Nella caduta ha riportato anche diversi traumi a braccia e gambe.

La conducente dell'auto, una donna di 36 anni, è stata ricoverata in codice verde all'ospedale di Desio. Non avrebbe traumi evidenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la carreggiata, e i carabinieri per i eseguire rilievi.