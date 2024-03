Giacomo Lissoni: chi era il motociclista di 23 anni morto nell’incidente a Biassono

Biassono, 13 marzo 2024 – La strada, via Parco, corre da Biassono a Lesmo. Giacomo Lissoni, 23 anni, è in sella alla sua motocicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco prima di arrivare al passaggio a livello. Giacomo probabilmente piega per affrontare le curve ma per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti sbanda e invade la corsia opposta.

Verso Biassono in quel momento sta arrivando una macchina, al volante c’è una donna di 36 anni. La motocicletta centra la vettura, il Giacomo viene disarcionato e sbalzato sull’asfalto. Una botta tremenda, un impatto gravissimo, dovuto forse anche alla velocità dei veicoli, di quelli che non lasciano scampo. È morto così, ieri pomeriggio, un ragazzo classe 2000 di Nova Milanese, ex studente dell’Itcg Mosè Bianchi di Monza, appassionato di biciclette e moto. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 14.30.

Sul posto da Areu 118 sono stati inviate due ambulanze (da Vimercate e Biassono) e un’automedica. I soccorritori hanno cominciato immediatamente le manovre per rianimare il ragazzo, andato in arresto cardiocircolatorio e con traumi multipli. Portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, non ce l’ha fatta. I medici hanno dovuto alzare bandiera bianca.

La donna, senza alcuna ferita, ma in stato di choc, è stata portata in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che sono sopraggiunti con un’autopompa. È intervenuta anche la polizia locale di Biassono per effettuare i rilievi del caso.