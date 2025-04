Scontro a Solaro, grave 84enne

Un uomo di 84 anni è finito all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con l’elicottero dopo la brutta caduta con il suo ciclomotore sulla Saronno-Monza, in seguito allo scontro con un’auto. È successo poco dopo le 11 alla rotatoria tra la provinciale e via Donizetti. Qui si sono urtati il ciclomotore condotto dall’uomo, classe 1941, residente a Solaro, e l’auto guidata da una donna di Saronno che viaggiava nella stessa direzione. In seguito all’urto, il ciclomotore è finito a terra con il suo conducente. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia locale ed è stato richiesto anche il supporto dell’elicottero di Areu. L’uomo ferito avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma toracico e traumi agli arti inferiori, ma secondo quanto riferito dai primi soccorritori era cosciente. È stato caricato sull’elicottero che è atterrato in un prato a bordo della provinciale e poi trasportato in codice rosso, all’ospedale Niguarda. Durante le fasi di soccorso e mentre si effettuavano i rilievi tecnici utili per la ricostruzione della dinamica, la strada provinciale è rimasta parzialmente chiusa, con la conseguente formazione di lunghe code per la deviazione del traffico su viabilità alternativa da parte della polizia locale.

Gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, mentre ulteriori indicazioni potrebbero arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti in quel tratto di strada sempre molto trafficato e spesso teatro di incidenti.

Gabriele Bassani