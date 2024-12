"Scontare la pena con più dignità"

"Vimercate è il primo Comune che ha voluto varcare formalmente le porte di un carcere – ricorda Sergio D’Elia, segretario di “Nessuno tocchi Caino“ –, speriamo che questo esempio sia presto seguito da altre città". La visita a giugno, alla testa di consiglieri di maggioranza di centrosinistra e di minoranza di centrodestra, il sindaco Francesco Cereda che aveva voluto questo momento dopo le immagini choc di Ilaria Salis incatenata in tribunale a Budapest.

Una iniziativa bipartisan, a unire punti di vista diversi, "la necessità che la politica si attivi per dare opportunità reali a chi esce e permetterne così un vero reinserimento". I detenuti, "anche se privati della libertà fanno parte della società ed è nostro compito fare in modo che il periodo vissuto all’interno del penitenziario sia un’occasione per rinascere. In cella ci sono cittadini che stanno pagando per i loro errori, ma questo non significa che non debbano vivere la detenzione con dignità".

Bar.Cal.