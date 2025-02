Scattano i lavori. L’ufficio postale riapre a giugno

Da ieri mattina, l’ufficio di Poste Italiane di Lazzate è chiuso per ristrutturazione e resterà inagibile fino al 30 maggio per lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di cittadinanza digitale“. L’obiettivo degli “Sportelli Unici” è di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone Rai.

Durante il periodo di chiusura dell’ufficio di piazza Caduti, gli utenti di Lazzate potranno rivolgersi all’ufficio postale di Misinto, in via Per Saronno 15, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45. In quello stesso ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto.

"Abbiamo ricevuto la comunicazione di Poste Italiane solo a pochi giorni dalla chiusura e non possiamo fare altro che darne comunicazione tempestiva ai cittadini", commenta il sindaco Andrea Monti. "L’auspicio è che dopo questa lunga chiusura con gli inevitabili disagi che provocherà ai cittadini lazzatesi, il rinnovato ufficio postale possa risultare più efficiente e più moderno, superando le criticità emerse negli ultimi anni e denunciate più volte dall’utenza".

Ga.Bass.