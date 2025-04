Sarno Display e la lotta al gender gap

Sarno Display, campione di lotta al gender gap: nell’azienda degli espositori di Carnate, Gruppo Gatto Astucci, il 59 per cento è donna. "La parità di genere per noi non è un obiettivo, è pensata per essere un diritto fondamentale - spiega Maria Larese Filon, presidente del Comitato interno che si occupa della tema -. Insieme ci impegniamo a costruire un futuro in cui ogni talento, indipendentemente dal genere, abbia l’opportunità di brillare e contribuire lavorando nell’atmosfera più serena e positiva possibile".

"Continueremo a investire in formazione – aggiunge - politiche di reclutamento inclusivo e iniziative che supportino lo sviluppo professionale di tutti i nostri dipendenti". Soddisfatto anche il direttore Cristian Paravano (nella foto): "Con una popolazione aziendale ben bilanciata, il nostro impegno è quello di promuovere in modo trasparente una rappresentanza e un trattamento equi per trarre dalla diversità l’energia per competere in un mercato sempre più complesso".

La società, che ha sempre puntato sul capitale umano, è riuscita "a esercitare anche una significativa attrattività, tanto che l’età media dei dipendenti è scesa di sette anni, con l’obiettivo di abbassarla ulteriormente di altri tre entro la fine del 2025". Ma, allo stesso tempo, per non perdere competenze "è stata intrapresa un’attività sistematica di affiancamento generazionale".

Bar.Cal.