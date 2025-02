Santambrogio:: "Siamo un modello"

Il presidente della provincia di Monza e Brianza (e presidente dell’Unione province lombarde) Luca Santambrogio testimonia quanto l’ente provinciale sia stato in grado, nonostante la legge Delrio, di dare il proprio apporto alla vita comunitaria. "Se c’è una cosa che le province lombarde hanno dimostrato in questi 11 anni è la loro profonda resilienza - commenta -, una capacità favorita dalla scelta di Regione di mantenere in capo a loro alcune deleghe importanti, come quelle su lavoro e istruzione, ma che le province stesse hanno saputo tirare fuori nel momento in cui è stato il territorio a chiedere un aiuto". Un’operatività che renderebbe facile far tornare le province lombarde con tutte le funzioni di un tempo. "Possiamo sostenere che, se la tanto agognata riforma avvenisse già domani, le province sarebbero pronte a rispondere alla chiamata - afferma il presidente -. Il mio augurio è che questo modello possa essere di esempio per il resto del Paese non da quando la riforma vedrà la luce, ma da oggi".

A.S.