Sant’Albino resta al buio: "Tre giorni di black-out. Siamo la periferia di tutto"

Quartiere Sant’Albino: si vive alla giornata, in una cronica mancanza di trasporti e di servizi. L’ultimo disagio è dei giorni scorsi, quando la rete elettrica è rimasta fuori uso per tre notti: tutte le strade sono rimaste al buio, accrescendo il senso di isolamento dalla città.

Lo hanno raccontato i rappresentanti del comitato di quartiere, sottolineando che il blackout era cominciato già al mercoledì. Sono immediatamente scattate le segnalazioni al Comune, ma senza successo per tutto il giorno e la sera successivi. "Abbiamo segnalato il guasto e il blackout sulle strade sia per telefono che via mail – spiega Michela Martinengo – in teoria a quel punto sul portale avrebbe dovuto comparire la presa in carico e lo stato della manutenzione, ma il portale del Comune non ha funzionato. Vista la segnalazione sui social media, si è attivato l’assessore Carlo Abbà che ha messo in moto la macchina burocratica della manutenzione".

Diversi cittadini hanno scritto mail e segnalato il guasto all’800 688713 e scrivendo a ambienteamministrazione@comune.monza.it o a relazioniesterne@comune.monza.it. "Quando scriviamo di essere la periferia della periferia siamo eufemistici – fa osservare Paolo Teruzzi – Del resto qualche testimone oculare dice che già “secoli fa“, i cittadini santalbinesi facevano più o meno le stresse rimostranze all’allora sindaco Bertazzini, il quale ammetteva che Sant’Albino fosse il quartiere più remoto di Monza".

"Contattato l’assessore il problema è stato risolto – smorza i toni Stefano Galbiati – ci sono tante cose che per la burocrazia infinita non vanno a posto. Quando lavori con la pubblica amministrazione devi sempre andare dritto agli assessori, altrimenti, la macchina comunale ci mette troppo tempo".