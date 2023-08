Sangue col contagocce Appello Avis ai donatori

di Barbara Calderola

"Donate prima di andare al mare. L’altruismo non va mai in vacanza". Avis Vimercate lancia l’appello agostano per "non dare fondo alle scorte e ritrovarsi in difficoltà. Serve anche plasma - spiega il vice presidente Sergio Valtolina -. Dopo il Covid la routine è diventata complessa, si fanno meno interventi e il consumo è inferiore, ma non mancano momenti di emergenza: siamo davanti a un andamento a singhiozzo al quale è difficile fare fronte". Dopo il calo fisiologico di “braccia“ durante il lockdown, c’è stato un boom di donazioni, frutto dell’appello dei vertici sul territorio a non farsi scoraggiare dalla crisi sanitaria e dalle sue conseguenze. E la risposta non è mancata. "Ma non siamo ancora tornati alla normalità, a prima che il virus cambiasse tutto".

La sezione cittadina è al centro di una galassia della generosità che conta su altri sette Comuni in zona: Aicurzio, Bellusco, Burago, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e Usmate Velate. Insieme hanno dato vita a un esercito con 3mila iscritti che produce 6mila sacche l’anno e un modello per precettarli che ha eliminato l’emergenza sangue d’estate. Ma la pandemia ha ridotto i margini di manovra e l’ago della bilancia non è sempre in equilibrio fra domanda e offerta. Al centro di tutto ci sono i volontari e la tutela dell’autonomia, conquistata grazie a studi, analisi e a una perfetta conoscenza della macchina ospedaliera.

La prodigalità dell’area è confermata dai numeri: in Brianza Est si fanno 16 donazioni al giorno. Una performance che nasconde il vero fattore vincente, "quello che ci permette di superare tutte le difficoltà": il cuore del gruppo nato nel 1946. A fondarlo, i lavoratori del vecchio Linificio Canipificio Nazionale, fra cui anche Fortunato, padre del vicepresidente. Il gruppo negli anni è diventato punto di riferimento per migliaia di simpatizzanti e per le scuole. "Abbiamo sempre lavorato coi ragazzi, decisamente attenti al nostro messaggio - dice Valtolina -. Gli studenti colgono al volo il valore che c’è dietro all’organizzazione. È così che nascono i donatori di domani". Una missione che fa proseliti fra Molgora e Adda e le nuove leve arrivano anche da Ornago, Busnago, Bernareggio, Carnate, Ronco, Cornate, Trezzo e Vaprio.