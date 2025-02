“Salute in Comune”. Al via sei incontri

“La salute in Comune”, da giovedì via a sei incontri sulle case di comunità a Macherio, Sovico, Albiate, Triuggio, Biassono e Vedano. Organizzano Asst e Ats Brianza. Tanti gli argomenti in calendario: si parlerà di assistenza territoriale, prevenzione e attività fisica, continuità assistenziale (ex guardia medica e numero unico 116117), contrasto alle dipendenze, corretti stili di vita, salute mentale e disturbi dell’alimentazione. Un programma che affronta i temi più sentiti dai cittadini, ai quali l’offerta sanitaria verrà illustrata nei dettagli. Si comincia da Macherio nella struttura di via Vota 13, alle 20.30. I relatori: Corrado Guzzon, direttore del distretto di Carate, e Filippo Viganò, presidente Csv-Comunità della salute. Secondo appuntamento a Sovico il 4 marzo in sala civica (viale Brianza 4).

Bar.Cal.