Differenziata: nuovi distributori di sacchetti

A breve l’attivazione dei nuovi distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata e in contemporanea la campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza. Il Comune informa che sono stati installati in diversi punti della città i distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. I distributori saranno attivi a breve e funzioneranno tramite tessera sanitaria. Il sistema consente di monitorare il ritiro dei sacchetti da parte dei cittadini, promuovendo comportamenti virtuosi. Diversi i vantaggi per la comunità: tracciabilità dell’erogazione, equità dato che ogni cittadino potrà prelevare la propria dotazione di sacchetti in modo automatico e regolamentato. Ma anche incoraggiamento alla raccolta differenziata corretta, riduzione degli sprechi e maggiore efficienza nei servizi di igiene urbana. Il Comune rinnova così il proprio impegno per una città più pulita. L’obiettivo è far sì che la raccolta differenziata diventi ancora più facile, consentendo il recupero dei materiali e il risparmio di materie prime.

"Abbiamo l’obbligo di differenziare nella misura del 65% – spiegano dall’amministrazione -. Se non riusciamo a fare uno sforzo di civiltà, rischieremo sanzioni gravi e saremo obbligati a sopportare costi più alti. I costi del servizio di raccolta rifiuti gravano sui cittadini nella misura del 100%, per cui meno si differenzia e più il cittadino paga. Dimostriamo che differenziare bene si può, il rispetto delle regole fa la differenza".

V.T.