Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno

Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i tempi di realizzazione non sono compatibili con l’avvio del prossimo anno scolastico.

È stato quindi convocato un incontro in via Grigna: presenti il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il consigliere delegato a Edilizia e Programmazione scolastica Giuseppe Azzarello, il sindaco di Muggiò Michele Messina e il sindaco di Nova Fabrizio Pagani che, insieme ai rispettivi tecnici, hanno esaminato ogni aspetto della questione. Verificata l’effettiva fattibilità, si è deciso per il momento di prorogare per un anno il contratto di comodato d’uso in essere con la parrocchia Santi Pietro e Paolo di Muggiò, demandando a un tavolo operativo coordinato dalla Provincia ulteriori approfondimenti per giungere all’istituzione, nel Comune di Nova, di un indirizzo scolastico del King di Muggiò. "L’ascolto del territorio e la collaborazione tra enti locali sono essenziali per garantire soluzioni efficaci - ha sottolineato Santambrogio -. Da sempre la Provincia mette in primo piano le esigenze di chi la scuola la vive tutti i giorni. Un ringraziamento alle amministrazioni coinvolte e alla parrocchia di Muggiò per la disponibilità a mantenere le sezioni fino al termine del prossimo anno scolastico". Dello stesso avviso i due primi cittadini: "Avremo modo di ragionare del futuro nei modi e nei tempi corretti", ha sottolineato il sindaco di Muggiò. "Il ‘differimento’ del trasferimento del King ci darà modo di valutare in modo più articolato ogni dettaglio garantendo i tempi adeguati per ogni soluzione tecnica anche per il collocamento delle scuole novesi", il commento del sindaco Pagani.