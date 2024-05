Sagrato intitolato a don Verpelli prete degli ultimi

Da domenica il sagrato della chiesa di Cristo Re ha un nome: quello di don Giovanni Verpelli. Sacerdote del quartiere Libertà dal 1960 al 1990, don Verpelli fu il prete di tutti, con una spiccata attenzione ai bisognosi. Grazie a lui nel quartiere si sono edificati chiesa, asilo, oratorio, campi da calcio e da basket. Chi l’ha conosciuto vive nel suo ricordo, come Giovanni Vergani della Consulta Libertà, che dal 2018 proponeva il suo nome per l’intitolazione. La cerimonia domenica è iniziata con la messa delle 10, in cui il parroco don Enrico Marelli ha ricordato don Verpelli come "un pastore in mezzo alla sua gente". Il sindaco Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti hanno poi svelato la targa, sotto le note della Sarabanda di Cederna. Una mostra fotografica è aperta fino al 2 giugno.