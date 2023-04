Sagra dell’asparago rosa, anteprima da gustare

Dal campo alla padella, partenza con il botto a Mezzago per la 63esima edizione della Sagra dell’Asparago rosa, ieri l’anteprima ha fatto il tutto esaurito nel borgo alle porte di Monza.

In mattinata i curiosi si sono dati appuntamento nella campagne del paesino per vedere da vicino le spargiaie, poi hanno gustato la prelibatezza in uno dei locali che hanno cucinato la leccornia in tanti i modi.

"Tutti hanno potuto toccare con mano la cura e l’amore con le quali i produttori si dedicano alla nostra star", dice Antonio Colombo, volto storico della Pro loco di casa che organizza l’evento. Qui, si sono avventurati per carpire il segreto che permette al famoso ortaggio di avere la punta viola, "è un metodo di coltivazione che abbiamo recuperato dalla tradizione", spiega Giovanni Vitali, presidente della cooperativa Caam nella quale sono riunite cinque aziende agricole che si dedicano al re delle tavole brianzole. L’avvio della festa si è consumato sotto i migliori auspici, "giovedì ha piovuto, finalmente - ancora Vitali - l’alternarsi di acqua e caldo ha portato a un incremento della raccolta. Da un quintale di venerdì siamo arrivati ai cinque di domenica". Primizie per palati raffinati, la vendita diretta è già cominciata e pure le consegne a domicilio.

La kermesse si è chiusa con i furgoncini in partenza per tutta la provincia e per Milano dove tanti golosi hanno ordinato on-line o al telefono. Il delivery era scattato durante la pandemia, come il taglio della produzione del 30% dopo il virus, "quest’anno saremo sui 200 quintali", conferma Colombo. Gli investimenti sul prodotto più famoso della provincia non si fermano, mentre il programma della Sagra entra nel vivo: il 25 aprile all’Agricola Rino ci si potrà calare nei panni dei protagonisti con “Asparagicoltore per un giorno”, mentre da sabato prossimo apre il rinomato ristorante di Palazzo Archinti: 90 volontari al lavoro ogni fine settimana fino al 21 maggio. (prenotazione obbligatoria al 351.81.08.809 dalle 17 alle 20, o sul sito prolocomezzago.it).

Per gli acquisti sul posto e informazioni Caam (via Vitelunga 1, tel. 347.34.03.457, [email protected]); Agricola Rino (via Marconi 1, tel. 340.33.23.680, [email protected]).

Barbara Calderola