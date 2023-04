Ruggeri canta “Il Paese Ritrovato”

di Cristina Bertolini

"Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi e il sorriso di una faccia sconosciuta. Eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo per la prima volta. C’è una donna che mi dice riposati papà. Capisco che mi ama e non so come si chiama...".

È incisivo e graffiante fin dalle prime note il brano “Dimentico”, il nuovo inedito di Enrico Ruggeri, sul tema del morbo di Alzheimer.

Ispirato a “Il Paese Ritrovato”, l’innovativo progetto de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” di Monza, da sempre impegnata nella cura delle persone con demenza e Alzheimer. Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti, ha conosciuto La Meridiana nell’estate del 2022, in occasione de “La Partita del Cuore”.

Poco dopo, Enrico ha visto il film “The Father”, storia di un uomo che vive l’esperienza della demenza in una realtà deformata dai suoi ricordi e dalla sua percezione del mondo. "Dopo la visione del film, mi sono messo alla chitarra e, nel giro di un’ora, testo e musica della canzone erano pronti" ha raccontato il cantante e compositore. Così com’è nata “Dimentico”, Ruggeri si cala nei panni di un uomo affetto da Alzheimer, dando voce ai suoi pensieri: "Io lo so che sono stato un essere pensante...dimentico, dimentico... Non ricordo più chi sono e non so che fine ha fatto la mia vita". È una canzone in cui tutte le famiglie che si trovano ad affrontare un caso di Alzheimer possono riconoscere la propria esperienza.

“Dimentico” è anche un’importante occasione di aiuto e sostegno alla raccolta fondi per “Il Paese Ritrovato”, una vera e propria cittadina che ospita 64 persone con demenza e morbo di Alzheimer.

Grazie a La Meridiana, queste persone possono vivere la propria autonomia residua in libertà all’interno del Paese.

È possibile fare una donazione per sostenere la struttura attraverso il link: www.cooplameridiana.itdimentico.

"Quando Enrico Ruggeri ci ha fatto sentire le note di questa canzone - racconta Roberto Mauri, presidente de La Meridiana - abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di girare il videoclip nelle strade e con le persone del Paese Ritrovato.

Per noi la cura e l’assistenza non si limitano ai confini delle strutture, ma devono puntare alla costruzione di alleanze sul territorio, ma anche con la musica, l’arte, la cultura".

Ad accompagnare l’uscita della canzone, un toccante videoclip che ha come protagonisti proprio i residenti con i rispettivi familiari de Il Paese Ritrovato, scelta appunto come location del video.

La produzione è di LIBERO produzioni; regia di Marco Falorni, soggetto di Andrea Frassoni e Marco Falorni; produzione esecutiva di Simone Berardis.