Rubava a scuola e negli spogliatoi: preso il ladro seriale di Giussano

Un ladro seriale. Nel mirino scuole, uffici ma anche a spogliatoi di aziende e cantieri edili. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 36enne, in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza per furto aggravato continuato. Quattro i colpi attribuiti all’uomo. Due di notte in una scuola superiore e altri due negli spogliatoi di un’azienda e di un cantiere edile. I fatti risalgono a un periodo compreso tra gennaio e aprile. Nella prima circostanza il 36enne era entrato nello spogliatoio di una ditta di Besana e, dopo aver forzato gli armadietti, si era impossessato di uno zaino contenente 50 euro e il cellulare di un operaio, nonché il portafogli con 400 euro di una collega. Fra marzo e aprile, in piena notte aveva forzato la porta sul retro del Liceo Modigliani, dove aveva svuotato i distributori di bevande causando adanni per 14mila euro. Dopo pochi giorni, sempre a Giussano, era entrao in un cantiere impossessandosi di un monopattino e del portafoglio con 100 euro di un operaio. Bloccato dai carabinieri, le immagini delle telecamere della scuola lo hanno incastrato.

Da.Cr.