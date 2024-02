Ruba il monopattino a un ragazzino. Incastrato dai tatuaggi in faccia

Ha rubato il monopattino ad un 17enne davanti al McDonald’s di corso Milano ed è andato al bar, ma l’hanno tradito i numerosi tatuaggi che ha sul viso e la lista di precedenti penali. Un 35enne monzese pluripregiudicato è stato arrestato dalla polizia per furto e ora è sottoposto all’obbligo di firma alla Questura in attesa di giudizio. Tutto è iniziato quando una pattuglia è stata fermata in corso Milano dal ragazzino che chiedeva aiuto perché pochi istanti prima, davanti al McDonald’s, un uomo con numerosi tatuaggi al volto gli aveva sottratto il suo nuovo monopattino elettrico del valore di circa 300 euro, allontanandosi in direzione di via Borgazzi. I poliziotti, sulla base delle descrizioni fornite dal giovane, hanno riconosciuto l’autore del reato come una persona già nota, vista precedentemente aggirarsi in corso Milano con atteggiamenti sospetti. Pochi minuti dopo lo hanno rintracciato in un bar ancora in possesso del monopattino (subito restituito alla vittima del furto).

Il ladro, un cittadino italiano senza fissa dimora e privo di occupazione lavorativa con numerosi precedenti per furto, furto in abitazione e violazione di domicilio fin dal 2004, è stato arrestato. Il mattino seguente il 35enne è stato accompagnato al Tribunale di Monza per essere sottoposto al processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto per furto, ma come misura di custodia cautelare in attesa del giudizio ha disposto l’obbligo di firma. Il ladro è stato quindi rimesso in libertà e dovrà presentarsi alla Questura di via Montevecchia ogni giorno fino alla nuova udienza del processo.

S.T.