Rivoluzione sostenibile Il Pgt va al risparmio

Consumo di suolo tagliato del 74% e rigenerazione urbana. Il nuovo Pgt di Carate punta a difendere il territorio e scommette anche sulle energie pulite. Il Piano di governo del territorio della Giunta Veggian prevede la ristrutturazione degli stabili vecchi, ma soprattutto una parte importante l’avranno le relazioni tra luoghi culturalmente pregnanti come la Basilica di Agliate, Villa Cusani e il fiume Lambro. Sono favorite le politiche di rigenerazione del territorio. Potranno essere definiti trasferimenti volumetrici per incentivarne l’attuazione, incrementare dotazioni pubbliche e definire connessioni con la rete ecologica comunale. Con la revisione del Piano delle regole, sarà possibile riqualificare quello che già esiste a favore del recupero del tessuto urbano. L’abbattimento del vecchio e obsoleto grattacelo “Novepiani“ è il primo esempio di rigenerazione urbana. La decisione dell’Amministrazione è un’opportunità che cambierà lo skyline cittadino proprio all’ingresso di Carate. L’operatore privato si è impegnato a cedere gratuitamente alla città 5mila metri quadrati di terreno per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato e anche 80 nuovi posti auto. La giunta ha approvato i relativi studi di fattibilità per dare via poi ai cantieri entro il 30 giugno e non perdere i fondi del Pnrr. L’intervento più consistente è la bonifica della ex scuola in via Dei Gaggioli con la creazione di un parco inclusivo per le famiglie per 2,7 milioni. Ben 698.737 euro è l’importo previsto nello studio per la bonifica della ex piattaforma ecologica di via Tagliamento chiusa nel 2017. In vista anche la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via Kennedy, via Giotto e via Rivera per il collegamento alla scuola primaria Mario Lodi, oltre a marciapiedi, attraversamenti luminosi e modifica del parcheggio per un importo di 496.540 euro. Di 470 mila euro è il progetto per interventi di ristrutturazione con la messa a norma dei serramenti dei plessi della scuola dell’infanzia e dell’asilo di via Agazzi. Due ultimi progetti (148.840 mila euro) riguarderanno l’edificio che ospita il centro anziani di via Sauro - che verrà riqualificato - e il restyling delle facciate interne del palazzetto del centro sportivo di via Olimpia.

Sonia Ronconi