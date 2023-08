Rivive la Brianza contadina Lego ai bimbi, buseca ai grandi Torna la Sagra di San Fermo

di Fabio Luongo

e Sonia Ronconi

Dall’immancabile concorso per la buseca più gustosa alla classica fiera del bestiame. E poi le bancarelle lungo le strade del paese, la sfilata dei trattori, mostre di creazioni realizzate con i mattoncini Lego, esposizioni fotografiche e laboratori per i bambini, accanto ai momenti religiosi. Per quasi una settimana la Brianza riscopre le sue tradizioni contadine, tra un piatto tipico della cucina del territorio come la trippa e la possibilità per grandi e piccini di vedere da vicino tanti animali. Lo farà da domani a mercoledì con l’edizione numero 414 della Sagra di San Fermo, la più antica sagra della provincia, che si svolge ogni estate da più di 400 anni a questa parte: la prima volta fu infatti nel 1609, quando qui arrivarono le reliquie dei Santi Fermo, Rustico e Procolo.

La kermesse prenderà il via domani pomeriggio con l’inaugurazione alle 17.30, nei locali delle scuole elementari di viale Rimembranze, della mostra “Albiate Bricks”, un’esposizione di opere costruite con mattoncini Lego affiancata da fotografie a tema e da laboratori gioco per i bambini. Saranno più di mille metri quadri dedicati ai Lego, con anche il concorso “Piccoli costruttori“ per bimbi e ragazzi dai 6 ai 13 anni: per partecipare basterà presentarsi entro mercoledì alle 13 con la propria costruzione, realizzata esclusivamente con mattoncini Lego originali, e che non dovrà assomigliare a set ufficiali.

Domenica invece Villa Campello farà da scenario per i concorsi “La mia urtaja”, alle 16.30, e “Gran busecada” alle 17.30, per gli amanti di uno dei cibi più tradizionali della cucina brianzola. Lunedì alle 15.30 toccherà alla sfilata dei trattori per le vie del paese, con partenza dalla piazza del mercato e arrivo nell’area feste di via Monfalcone; a seguire benedizione dei mezzi e “Salaminata”. La mattinata di mercoledì sarà dedicata ai riti religiosi nel cinquecentesco Santuario di San Fermo, mentre già dalle 8 e fino alle 15 nel parco di Villa Campello si terrà la rassegna zootecnica. Lungo le strade si snoderanno le bancarelle della grande fiera e del mercato. Per tutta la giornata il parco di Villa Campello proporrà gonfiabili per i bambini, i giochi in legno di una volta e il mago Yoghi che realizzerà sculture coi palloncini.