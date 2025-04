Riunione e litigi. Aggredito da un condomino

Finire all’ospedale per una riunione di condominio. Litigate, anche furibonde, durante le assemblee di condominiali sono quasi all’ordine del giorno, ma uscirne pestati e ammaccati no. È accaduto invece a un amministratore che l’altra sera è stato aggredito, insultato, minacciato e malmenato da uno dei “suoi” condòmini.

È accaduto in un condominio di via Tre Re, nel centro di Brugherio, un palazzo abitato da una settantina di persone.

Alberto Saladini collabora con il padre Mauro allo studio Ro.Sa. Sas di Brugherio nella gestione del complesso. I problemi sorgono con uno dei condòmini.

"Aveva un debito abbastanza ingente, almeno 3 o 4mila euro – il racconto – perché era in arretrato con le spese condominiali. E, quando siamo passati all’incasso, siamo venuti ai ferri corti". Il condòmino lo ha aggredirlo e insultaTo, "ci ha urlato ‘ladri, farabutti’ e ci ha minacciati. E quando ha visto che mi alzavo dalla sedia, mi ha afferrato per un braccio e mi ha scaraventato a terra. Una caduta rovinosa, ho battuto la testa".

Immediatamente è partita la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti anche se nel frattempo l’aggressore era già sparito facendo perdere momentaneamente le proprie tracce, e un’ambulanza. In ospedale, la vittima è stata medicata e ha avuto una prognosi di 7 giorni per un trauma cranico non commotivo e un trauma a spalla e clavicola. "Ho ancora mal di testa e fatico a muovere il braccio, i medici hanno detto che dovrò sottopormi a delle terapie. La cosa inaccettabile è essere aggrediti perché si sta facendo il proprio lavoro. Il recupero dei crediti è un dovere per gli amministratori di condomini. Andrò a presentare denuncia dai carabinieri".

Da.Cr.