Ristrutturazione in cantiere alla sala ragazzi

La biblioteca dei ragazzi riaprirà tra un paio di mesi rinnovata ma soprattutto più sicura. Sono in corso da alcune settimane i lavori di ristrutturazione dei locali della biblioteca “Al segno della luna”, lo spazio accessibile da piazza Trento e Trieste, all’angolo con via Locatelli, che ospita l’ala della biblioteca civica dedicata ai bambini e ragazzi. Fino all’8 maggio sarà attivo il cantiere che ha come primo obiettivo la messa a norma dei locali attraverso l’adeguamento dei materiali e sistemi di sicurezza richiesti dalle prescrizioni dei vigili del fuoco per gli spazi pubblici. Ma assieme alle opere necessarie agli adeguamenti normativi, l’intervento permetterà anche di rinnovare l’ambiente interno della biblioteca che negli anni è diventata un punto di incontro frequentato da molti bambini non solo per i prestiti dei libri ma anche per le numerose attività e laboratori didattici. Con i lavori in corso il calendario degli incontri e delle attività è sospeso ma sul sito del Comune gli addetti della biblioteca hanno lasciato il messaggio a tutti i piccoli lettori: "Vi aspettiamo alla riapertura con tante novità". I lavori che sono stati assegnati dal Comune alla fine di febbraio hanno un costo di circa 90mila euro e "andranno a rinnovare tutte le controsoffittature, i pavimenti e verranno imbiancati i locali - spiega l’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti -. L’obiettivo principale è quello di fare l’adeguamento normativo richiesto dai vigili del fuoco per la sicurezza e per gli interventi verranno impiegati materiali ignifughi, ma sarà anche l’occasione per rinnovare un luogo molto apprezzato in città".

M.Ag.