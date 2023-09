Riqualificazione in via Marconi: marciapiedi rifatti, meno posteggi

A fine mese via Marconi terminerà la sua riqualificazione.

L’intervento nel cuore di Albiate è iniziato questa estate e sta interessando le vie Mazzini, Marconi e Viganò.

Ora si sta concludendo l’ultima fase dell’opera che riguarda la strada provinciale di via Viganò. In via Mazzini sono stati rifatti i marciapiedi ed è stato deciso lo spostamento sull’altro lato della via degli stalli di sosta per una maggiore tutela della circolazione stradale. La via Marconi è quella che ha avuto più cambiamenti, dall’istituzione del senso unico in uscita dal centro all’allargamento dei camminamenti fino all’eliminazione di alcuni stalli di sosta per fare spazio a servizi e strutture scolastiche. La perdita di posteggi vedrà gli agenti della polizia locale più impegnati per controllare che il disco orario venga rispettato.

Il sindaco Giulio Redaelli spiega: "Auspicavamo che l’opera fosse terminata prima dell’inizio dell’anno scolastico, ma a causa del maltempo si sono persi alcuni giorni di lavoro.

Entro fine mese, comunque, la riqualificazione sarà ultimata. Inoltre stiamo valutando la fattibilità della pista ciclabile. Infatti, le nuove direttive recitano che, qualora si intervenga su nuove sistemazioni urbane, si deve tenere in considerazione la possibilità di offrire strumenti di mobilità urbana adeguati, come ad esempio le piste ciclabili anche per potere snellire il flusso del traffico veicolare soprattutto nelle aree del centro e non".

Sonia Ronconi