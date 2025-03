Ringrazio l’Inverno, storia di resilienza

Davanti all’ultimo inverno della sua vita, Ersilia decide di scrivere un diario per la nipote Cecilia, per spiegarle le scelte più importanti e dolorose del proprio passato, in particolare quelle che il contesto familiare non ha condiviso né accettato: l’allontanamento dal marito e, in seguito, quello dai figli.

È il filo conduttore di “Ringrazio l’Inverno“, che l’autrice Flavia Todisco presenterà a Monza domani alle 15.30 in un dialogo con Monica Guzzi del Giorno. Appuntamento nella sede dell’associazione Gea, via della Taccona 27/A (prenotazioni via whatsapp 3337964674). Nel nuovo romanzo Flavia Todisco narra una storia di resilienza ed emancipazione femminile.

Un tema che sta a cuore all’autrice, esordiente già a 18 anni con la silloge di versi “Schegge“, cui negli anni sono seguite le raccolte di racconti “Senza scontrino non si esce“ e “Come gli scontrini in autunno“. Ha scritto una drammaturgia sulla violenza di genere, “Trittico contemporaneo“, che nel 2018 ha debuttato al Teatro Libero di Milano e nel 2019 è stata pubblicata in volume. Resilienza, emancipazione, memoria, perdono, malattia e morte sono i temi eterni di questo romanzo, che si intreccia con la storia (l’alluvione di Firenze, il fascismo e l’antifascismo) e l’attualità (l’emergenza climatica). In “Ringrazio l’Inverno“ la stesura del diario consentirà a Ersilia di intraprendere un percorso di conciliazione con tutti gli Inverni vissuti, lunghi periodi di prostrazione, vera e propria cifra della sua esistenza, dai quali è sempre riuscita a riprendersi grazie alla propria resilienza e a nuove passioni.