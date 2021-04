Nuovo personale in arrivo al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, con il potenziamento di tutti i reparti e, soprattutto, del Nucleo di polizia economico finanziaria. Lo ha annunciato il comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, che si è...

Nuovo personale in arrivo al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, con il potenziamento di tutti i reparti e, soprattutto, del Nucleo di polizia economico finanziaria. Lo ha annunciato il comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, che si è recato in visita presso la sede del Comando provinciale di Monza. Nella circostanza, l’autorità di vertice delle Fiamme gialle operanti nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ha incontrato il comandante provinciale monzese, colonnello Aldo Noceti, i comandanti dei Reparti della provincia di Monza e della Brianza e gli ufficiali, ufficializzando il progetto, già condiviso dal Comando generale del Corpo, del "graduale significativo intervento di rafforzamento delle risorse umane sul territorio, che avverrà potenziando tutti i reparti dipendenti dal Comando provinciale ed, in particolar modo, il Nucleo di polizia economico finanziaria".

Il generale Carrarini ha anche incontrato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi, la presidente del Tribunale di Monza Laura Cosentini e la prefetta di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, assicurando loro l’impegno del Corpo ad implementare nel prossimo futuro l’organico della Guardia di Finanza nella provincia di Monza e nella Brianza e ricevendone l’apprezzamento per il proficuo lavoro fin qui svolto dalle Fiamme gialle brianzole e l’impegno quotidiano nelle attività di prevenzione e repressione delle forme di illegalità di matrice economica e finanziaria. All’incontro era presente anche una delegazione locale del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Stefania Totaro