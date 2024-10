Rimadesio, la partita degli ex. L’Aurora al top sfida Saronno

È la partita degli ex, che però sono interamente concentrati nelle fila dell’AZ Pneumatica Saronno, l’avversaria che inaugura a livello casalingo la seconda stagione della Rimadesio in Serie B Nazionale. Palla a due alle 20.30 al PalaFitLine di un match a cui le due squadre arrivano con opposti stati d’animo. Quella di casa non ha mai perso sbancando prima Dueville contro Vicenza e poi ripetendosi nello scorso weekend ad Agrigento dove ha pure toccato i 27 punti di margine (in mezzo c’è il match da recuperare contro Casale il 23), gli ospiti invece hanno sempre perso, ma le ultime due (contro le quotate Legnano e Capo d’Orlando) andando davvero a tanto così dall’agguantare il primo storico referto rosa in categoria.

Ma le incognite più importanti provengono dalle infermerie perché nell’ultima trasferta in Sicilia la Rimadesio era priva di Torgano e Chiumenti, contro Capo l’AZ era senza Giulietti, uno dei due nuovi acquisti. Come stanno i due bluarancio? Sicuramente meglio, da metà settimana sono stati riaggregati al gruppo e a meno di clamorosi imprevisti stasera saranno della gara, vedremo con quale minutaggio. Meno possibilità invece che coach Gambaro recuperi Giulietti, per un problema alla mano. Saranno invece a disposizione i quattro ex bluarancio ora a Saronno a partire da Giacomo Maspero, grande protagonista delle ultime due stagioni aurorine e che ha cominciato alla grande viaggiando a 16.7 punti di media col 40% da 3. Poi c’è Andrea Negri, Pietro Nasini a Desio solo un anno ma soprattutto Matteo Beretta guardia classe 1999 cresciuto proprio nel settore giovanile bluarancio. Si sa, quando si affronta il proprio passato le motivazioni salgono a mille. "Nonostante le tre sconfitte consecutive siamo di fronte a una squadra viva che se l’è giocate tutte alla pari, specie le ultime due" commenta coach Gallazzi. "Saronno in questo momento è una squadra molto pericolosa che in attacco sa trovare protagonisti sempre diversi. È una squadra a cui piace correre, stanno impostando sempre ritmi elevati. Che è un po’ la pallacanestro che piace anche a noi…". Le due squadre si sono affrontate già in pre-season all’Aldo Moro nel memorial Mario Sala. In quell’occasione, oltre un mese fa, si impose l’Aurora 96-91. In biglietteria potrà essere sottoscritto l’abbonamento stagionale. Diretta su LNP Pass.