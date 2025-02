Rimadesio, esame Capo d’Orlando. Al PalaFitLine la festa del basket

Sarà una giornata di basket a 360 gradi al PalaFitLine visto che torna anche quest’anno l’iniziativa congiunta tra Pallacanestro Aurora Desio e Basket Foxes Giussano denominata “Desio Basket City” e che unisce pallacanestro maschile e femminile. Si comincia infatti alle 17 con la sfida valida per il campionato di serie A2 femminile tra le giussanesi e il San Giovanni Valdarno. A seguire, con palla a due alle 21, esordio ufficiale di coach Regazzi al PalaFitLine alla guida della Rimadesio. Il tecnico romagnolo era stato chiamato all’indomani del ko casalingo dei bluarancio contro San Vendemiano. Il calendario ha poi proposto la trasferta contro Imola e quella di Treviglio. Oggi l’avversaria è Capo d’Orlando, quinta forza del campionato. La vittoria casalinga per il quintetto bluarancio manca da 70 giorni e se si vuole evitare le forche caudine dei playout, trasformare nuovamente il PalaFitLine in un fortino è quasi d’obbligo per Tornari e compagni. Anche perché da qui alla fine di febbraio saranno ben tre le sfide interne in un calendario fittissimo. Mercoledì 19 si torna in campo a Desio per affrontare Legnano, poi la trasferta a Piacenza e infine nell’ennesimo turno infrasettimanale, questa volta al PalaMoretto il 26, arriva Omegna.

Ro.San.