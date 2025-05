Rimadesio e Npc Rieti si giocano la salvezza in gara 5 al PalaFitLine

Per stabilire chi si salva tra Rimadesio e Npc Rieti si va gara 5. La squadra di Gallazzi sbanca in grande stile il PalaSojourner alla quarta partita e si guadagna la “bella” di domani sera (ore 21) al PalaFitLine che, per l’occasione, sarà a ingresso gratuito per tutti i tifosi "convocati" – come recita lo slogan sui social – per trascinare alla vittoria Mazzoleni & C. a un passo dalla salvezza dopo una stagione che definire complicata è poco. L’opportunità è ghiotta, non bisogna lasciarsela scappare. Conforta, e non poco, la prestazione di domenica sera. Nonostante le spalle al muro in seguito al doppio ko in gara-2 a Desio e in gara-3 venerdì a Rieti, la squadra ha finalmente reagito conducendo dall’inizio alla fine un match per larghi tratti dominato. Ma in una serie così lunga ma “zippata” in pochi giorni tutto può accadere specie a livello di stanchezza. Domani sera capiremo meglio. "Nelle prime tre partite la tendenza era, specie nei momenti complicati, a risolvere le cose con le giocate dei singoli. In gara 4 tutti hanno rinunciato a qualcosa per costruire sempre buoni tiri", dice Gallazzi riferendosi soprattutto al terzo quarto, quello del break decisivo prima di 11-0 con Rieti che segna dopo oltre 5’ di ferri e poi, nel computo totale del quarto, di 25-7.

La Rimadesio tocca anche il +27 nel quarto periodo in un match, come detto, sempre sotto controllo fin dal primo quarto che inizia coi canestri da sotto di Chiumenti, le triple di Torgano e l’impatto bruciante di Bartninkas fino al +14 del 12’ (20-34). Rieti si fa sotto e riporta il match in equilibrio alla sirena (39-41), ma da qui in poi è tutto a senso unico (63-84). Ottima la distribuzione dei punti con cinque desiani in doppia cifra: Bartninkas 18, Chiumenti 13, Torgano e Mazzoleni 11, Perez 10.