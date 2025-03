Rimadesio, così non va. È bagarre per la salvezza

Un’altra occasione gettata alle ortiche dalla Rimadesio per mettere un bel mattoncino sul progetto chiamato salvezza (senza passare dai playout). Discorso quindi aperto e lotta che sembra restringersi a tre squadre per un solo posto a disposizione vista la vittoria scaccia-crisi nel derby di Imola dell’Andrea Costa. Sempre che Fiorenzuola (20) non infili una serie positiva e ritorni sul gruppetto che include Crema (sconfitta in casa da Faenza) e Desio a quota 24 e Piacenza che sale a 22 con una gara da recuperare, dopo la vittoria in rimonta contro Omegna. Saranno queste tre a contendersi le vacanze anticipate, decisive per la Rimadesio le prossime tre di cui due in casa, sabato sera al PalaFitLine contro la Virtus Imola e soprattutto sette giorni dopo lo scontro diretto contro Crema. Trittico della vita che si chiude a Castellanza contro Saronno, già con un piede e mezzo in serie B2. Ma per uscire indenni da questo ciclo cruciale bisogna azzerare i momenti di blackout visti domenica sera a Lumezzane e soprattutto limare gli errori dalla lunetta (ben 8 su 21 liberi tentati) e le palle perse: 21 quelle regalate agli avversari. E nonostante questi due numeri fortemente negativi la squadra di Regazzi è andata a tanto così dal vincerla.

La tripla di Fumagalli (foto) regala ai brianzoli un vantaggio di sette lunghezze al 37’ (64-71). Poi la luce si spegne. Lumezzane piazza un break di 12-0 e bissa il rocambolesco successo dell’andata. In una partita sostanzialmente di parziali. Quasi sempre sempre avanti la Rimadesio (0-10 dopo 3’, 34-48 al 18’ e 38-48’ al 20’), ma bresciani sempre bravi a ricucire e poi a piazzare la zampata vincente. Confermata l’indisponibilità di Alessandro Cipolla che rivedremo in campo verosimilmente contro Crema.