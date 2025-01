Rider a lezione di guida: "Non parlare al cellulare ed evitare imprudenze"

Monza – Rider a lezione dalla polizia locale. Al via ieri, al Comando della polizia locale di Monza, il primo corso di educazione stradale, aggiornato con le novità del nuovo Codice, destinato ai rider della società Just Eat. Un accordo, quello tra la multinazionale delle consegne a domicilio e il Comune di Monza, che ha qualcosa di estremamente innovativo, siglando una collaborazione inedita tra le forze dell’ordine e una categoria di lavoratori così presente e crescente sulle strade, sfatando insieme almeno due pregiudizi: "Che gli agenti di polizia locale si concentrino solo a fare multe per fare cassa, e che i rider siano spregiudicati alla guida", ha detto alla presentazione del corso ieri l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, in una gremita aula didattica del comando.

Contro questi due luoghi comuni, il Comune ha voluto dare avvio al corso per ridurre il rischio di incidenti sulle strade cittadine: i rider hanno ricevuto dagli agenti della polizia locale nozioni e consigli sulle regole contenute nel Codice della strada, oltre ad alcuni principi utili alla base di una guida sicura. Tre ore di lezione, sia in italiano sia in inglese, per illustrare i comportamenti scorretti e immediatamente sanzionabili, come l’uso del cellulare alla guida, ma anche per spiegare le norme sui dispositivi di sicurezza, quali comportamenti adottare in caso di sinistro stradale e quali pratiche possano minimizzare il rischio di incidenti quando si è in sella a biciclette o ciclomotori.

La prima edizione del corso ha visto la partecipazione di 20 dei 25 rider totali di Just Eat che lavorano in città, ed è rientrata tra le loro ore formative pagate dall’azienda. "Monza è stata la prima città in cui il 14 marzo 2021 lanciammo il modello di delivery con i rider dipendenti – dichiara Davide Bertarini, amministratore delegato di Just Eat Italia – avendo da subito grande successo. La città ha quasi 130 ristoranti ed è molto attiva su questo mercato. Oggi siamo in quasi 50 città italiane, e si è dimostrata vincente la scelta di assumere i rider, credendo molto nella loro formazione e nella sicurezza".

"Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Monza e la polizia locale per questo progetto, che rappresenta un nuovo tassello importante, in linea con il nostro impegno per garantire il benessere dei nostri lavoratori – prosegue l’Ad –. E crediamo fermamente che solo attraverso una collaborazione stretta e continuativa si possa assicurare una tutela completa dei lavoratori del settore". Grande soddisfazione anche per il comandante della polizia locale di Monza Giovanni Dongiovanni, che ha voluto sottolineare il ruolo formativo e sociale del corpo di polizia, che deve essere di riferimento per tutti i cittadini.

"Vogliamo che il nostro comando sia una casa di vetro, dove tutti vedano tutto – dichiara il comandante –. In questa nostra aula didattica facciamo tanti corsi, studiamo e formiamo i cittadini a quelli che devono essere i comportamenti corretti in strada e in situazioni d’emergenza". "Questo momento di formazione – sottolineano il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessore Ambrogio Moccia – può rappresentare un modello virtuoso di condivisione delle regole da rispettare e dei comportamenti da tenere quando si circola sulle strade con cicli e motocicli. Bisogna avere attenzione per chi lavora in un luogo molto esposto come le strade, per cui siamo grati a Just Eat per la collaborazione".